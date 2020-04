Bobbio, nuovi numeri di emergenza per l’allerta Covid-19

Nuovi numeri di pronto intervento attivati in alta Val Trebbia per far fronte all’emergenza Coronavirus. La Croce Rossa di Bobbio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha messo in funzione il centralino unico di riferimento per la cittadinanza: 0523.932529, disponibile tutti i giorni – per qualsiasi necessità – dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Continua anche la consegna a domicilio dei medicinali attraverso il numero 0523.936781, entro le ore 12 o le 18. Il servizio è svolto in collaborazione con la Polizia locale di Bobbio, Servizi Sociali Unione Montana, Pro Loco “Quelli che pontano” e Progetto Penice (per esigenze di soccorso sanitario, invece, è necessario rivolgersi al medico di medicina generale oppure al 118).

FORZE DELL’ORDINE – La Polizia municipale di Bobbio, inoltre, ha attivato una linea telefonica mobile per il pronto intervento: 335.1229121 (oppure 335.1229122 tramite Whatsapp).

DONAZIONE DA FERROVIE DELLO STATO – Nei giorni scorsi, la Croce Rossa di Bobbio ha distribuito nei comuni dell’Alta Val Trebbia circa cento di kit di prima necessità donati da Ferrovie dello Stato contenenti guanti e alimenti, tra cui barrette di cioccolato per gli anziani delle case di riposo.