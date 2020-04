Dai “leprotti” dell’infanzia di Castello un video messaggio di speranza

I 24 scolari della sezione leprotti della scuola per l’infanzia di Castel San Giovanni hanno confezionato un video in cui raccontano, a modo loro, l’esperienza che stanno vivendo in questi giorni. Il video, “la filastrocca dei leprotti”, è visionabile sulla pagina Facebook dell’istituto comprensivo del paese e si chiude con un messaggio di speranza rivolto a tutti da parte dei piccoli e delle loro maestre.

