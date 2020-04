La fashion designer Baldini: “Magliette con ritratti per supportare l’ospedale”

Si chiama “Tshirtforlife” il progetto della fashion designer piacentina Annalisa Baldini che ha deciso di mettere a disposizione della propria città la propria dote e la propria passione per il disegno per donare fondi agli ospedali di Piacenza e Brescia, entrambi impegnati a sconfiggere il Coronavirus. “L’idea che sto portando avanti con successo da qualche settimana consiste nell’illustrare volti di persone su commissione e farli successivamente stampare su t-shirt – spiega la Baldini -. Volti accompagnati da frasi, dediche, parole di forza e incoraggiamento che verranno stampate sulle magliette da un’azienda specializzata in litografie al momento ferma a causa dell’ultimo del Governo teso a fermare la diffusione del Covid-19 – continua la designer -. Un oggetto semplice che però ci ricorderà la forza e il cambiamento”. L’iniziativa sta riscuotendo un grande successo sul profilo Instagram @anny.baldini dove inoltre si può contattare la stilista e ordinare un disegno.

