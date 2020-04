Ghilardelli toglie dal Municipio la bandiera dell’Europa: “Non ci aiuta”

Il sindaco leghista di Ziano, Manuel Ghilardelli, ha tolto la bandiera dell’Unione Europea dalla facciata del municipio. “Se l’Italia deve uscire da questo incubo da sola – ha scritto sul suo profilo Facebook – che senso ha restare in Europa? Non condivido le scelte dei burocrati europei che non prendono iniziative. La gestione di questa emergenza sanitaria non può essere demandata ai singoli Stati. La gente sta morendo e l’Europa non interviene. Il tempo è finito. La bandiera dell’Unione Europea tornerà a sventolare solo quando avremo risposte concrete. Fino ad allora ci sarà spazio solo per il Tricolore”.

