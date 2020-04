Luca compie gli anni in ospedale, torta a sorpresa per il medico: “Grazie”

Compleanno festeggiato in ospedale per un medico piacentino di 30 anni, Luca Rovero, che in questi giorni sta combattendo, insieme a tutti gli altri colleghi, la durissima battaglia contro il Coronavirus. Il medico è rimasto stupito e allo stesso tempo si è emozionato per l’arrivo, a sorpresa, di una torta di pasticcini con tanto di ringraziamento rivolto a lui ma anche a tutti gli operatori sanitari. Un regalo fatto recapitare da una piacentina che ha voluto esprimere in questo modo la propria vicinanza e quella della comunità a tutti coloro che sono impegnati in questa emergenza.

Il medico è stato accolto da un lungo applauso e dagli auguri dei colleghi. Tra loro anche il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino.