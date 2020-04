Tampone di controllo per i “guariti”: attese fino a 15 giorni. Da lunedì si fanno anche a Podenzano

Tornano ad allungarsi i tempi di attesa per i piacentini che devono verificare di essere guariti dal Coronavirus e sottoporsi ai tamponi di controllo. Pochi giorni fa era stata annunciata una riduzione a tre giorni ma la mole di lavoro, in costante aumento, ha creato una lunga lista di persone che deve sottoporsi all’esame. “Si può aspettare fino a 15 giorni per un appuntamento– ha spiegato Marco Delledonne, direttore del dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl di Piacenza – stiamo facendo il possibile per accelerare i tempi e lunedì prossimo, 6 aprile, apriremo un punto di raccolta anche a Podenzano, ma il problema sta nella potenzialità dei laboratori che riescono ad effettuare 350 tamponi al giorno ai cittadini e altri 300 al personale sanitario e alle forze dell’ordine. Stiamo facendo il possibile”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà