Tutti i riti religiosi. Come seguirli da casa in streaming e in tv

Le disposizioni e le limitazioni governative in relazione all’emergenza coronavirus hanno indotto la Chiesa a introdurre modalità eccezionali per lo svolgimento delle celebrazioni legate alla Settimana santa. Anche la Diocesi di Piacenza-Bobbio si attiene a tali disposizioni, e la curia ha diffuso le modalità con le quali sarà possibile seguire i riti da casa propria.

DOMENICA DELLE PALME – In occasione della Domenica delle Palme il vescovo Gianni Ambrosio celebrerà la messa alle 11.00 che sarà trasmessa su Telelibertà.

Sarà benedetto l’ulivo e la benedizione si estenderà a tutte le case ove vi sarà il ramo di ulivo o, in mancanza dell’ulivo, una pianta. È prescritto, nel Decreto della Congregazione per il Culto Divino, che non si devono benedire né distribuire i rami di ulivo nelle altre chiese.

GIOVEDI SANTO – La Messa nella Cena del Signore sarà celebrata sempre dal vescovo alle 17.00 e sarà trasmessa in streaming sul sito della diocesi. Nelle parrocchie si celebra osservando tutte le disposizioni: assenza di popolo e a porte chiuse.

VENERDI SANTO – la celebrazione della Passione del Signore verrà presieduta da mons Ambrosio alle 17 e diffusa in streaming. Nelle parrocchie l’atto di adorazione alla Croce mediante il bacio sarà limitato al solo celebrante. Inoltre, nella preghiera universale, sarà aggiunga nell’intenzione per i tribolati la liberazione dalla pandemia, secondo il testo fornito dalla Cei: “Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:

allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza,

conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e

conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti”.

Alle 21 il Papa terrà la Via Crucis sul sagrato della Basilica di san Pietro, visibile sui canali tv nazionali.

SABATO SANTO – Alle 21 il Vescovo celebra la Veglia, trasmessa in streaming.

DOMENICA DI PASQUA – Messa del Vescovo alle 11.00, trasmessa in streaming e su Telelibertà.

Disposizioni della diocesi per la Settimana Santa e la Santa Pasqua 2020