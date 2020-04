Venturi: “Per la prima volta le guarigioni superano i decessi. Attenzione alle terapie intensive”

“I risultati sono sempre più incoraggianti. Oggi, ad esempio, in Emilia Romagna abbiamo registrato 188 nuove guarigioni rispetto a ieri, che portano il totale a 2.040: per la prima volta dopo tanto tempo, i guariti hanno superato il numero dei decessi”. Parole di Sergio Venturi, commissario regionale per l’emergenza Coronavirus che, come ogni pomeriggio, ha fornito e commentato i dati relativi al contagio in Emilia Romagna.

Nonostante il numero rimanga drammatico, i decessi nel Piacentino hanno iniziato, da qualche giorno a questa parte, a calare. Discorso simile anche per quanto riguarda i contagi. Ad ogni modo, Venturi ha invitato a “non badare troppo ai nuovi contagi, il cui numero dipende da quanti tamponi vengono effettuati: ciò che ci deve interessare è quanti posti letto vengono liberati negli ospedali. Meno pazienti in terapia intensiva significa minor diffusione del contagio. Per fare questo dobbiamo continuare ad applicare rigorosamente le misure dettate dal Governo: rimanere in casa e limitare gli spostamenti è sempre più fondamentale”.