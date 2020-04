Via Calzolai presa d’assalto. Sabato mattina all’insegna della spesa ma si creano pericolosi assembramenti

Troppa gente in giro in centro

Nonostante non ci siano ancora le condizioni per allentare la presa, il centro storico di Piacenza questa mattina, 4 aprile, era pieno di gente. Ad essere presa d’assalto è stata soprattutto via Calzolai dove si concentra un maggior numero di attività legate alla vendita di prodotti alimentari. Si sono viste lunghe file fuori dai negozi senza il rispetto delle dovute distante di sicurezza. Complice il bel tempo e forse l’abitudine a dedicare il sabato mattina alla spesa si sono creati pericolosi assembramenti. Ma dalle istituzioni e dai medici arriva l’appello a restare a casa e ad uscire solo per necessità comprovate. A Piacenza infatti la situazione resta ancora molto grave nonostante qualche timido segnale positivo.