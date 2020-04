In quindici a pranzo nel ristorante cinese “chiuso”: scattano le denunce

A pranzo in un ristorante cinese teoricamente chiuso al pubblico ma che, per l’occasione, ha aperto i battenti per un appuntamento conviviale. È solo uno dei numerosi interventi operati dagli agenti della questura di Piacenza nell’ambito del contrasto ai comportamenti difformi alle norme anti-contagio da Civid-19. Quindici le persone sorprese all’interno del ristorante, la gran parte dipendenti dell’esercizio: il titolare del ristorante in questione sarà immediatamente segnalato alla Prefettura per la sospensione dell’attività.

Cinque persone invece sono state denunciate ieri sera: stavano tranquillamente mangiando e bevendo alcolici all’interno di un appartamento del centro storico.

Sempre in città sono stati nuovamente denunciati due giovani stranieri che, nonostante fossero stati già sanzionati due giorni fa, sono stati nuovamente trovati a bivaccare all’interno di un’area verde.

“Proseguirà incessante l’attività di controllo da parte della Polizia di Stato per vigilare sul rispetto dei divieti emanati per l’emergenza Coronavirus – si legge sul comunicato diramato dalla questura -. Il Questore ribadisce la necessità assoluta di stare in casa, salvo i casi di necessità contemplati dal decreto-legge. Invita nuovamente gli adulti e i giovani ad astenersi da condotte che mettono in pericolo la salute dell’intera collettività.

Rinunciare al divertimento oggi ci consentirà di tornare a vivere la nostra quotidianità”.