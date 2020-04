La Questura alza i droni in cielo. Controlli su parchi e città fino a Pasquetta

Sono iniziati ieri, e proseguiranno per tutta la settimana e oltre, fino al giorno di Pasquetta, i controlli dal cielo della Polizia, per controllare l’osservanza di rimanere in casa da parte dei piacentini.

Oltre ai controlli ordinari a terra, svolti con pattuglie e agenti in borghese, la Questura di Piacenza ha messo in campo anche i droni – alcuni dei quali messi anche a disposizione di privati cittadini – per verificare dall’altro l’eventuale presenza di persone nei parchi.

Oggi, domenica 5 aprile, sono stati sorvolate varie zone tra le quali il parco Montecucco e quello della Galleana. Domani i controlli si estenderanno anche alla aree interne della città. I voli continueranno anche nei prossimi giorni con una intensificazione nei giorni di Pasqua e Pasquetta.