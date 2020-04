Allenamento di gruppo sulle colline di Vigolzone: “pizzicati” tre ciclisti

Tra le forze dell’ordine impegnate sul territorio per far rispettare le misure anti-contagio dettate dal Governo, c’è anche la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero Alta Valnure. Assieme agli agenti, i quali pattugliano prevalentemente le strade, anche quattro squadre della Protezione Civile. Proprio loro, domenica sera, hanno “pizzicato” tre ciclisti piacentini intenti ad allenarsi in gruppo sulle colline di Carmiano (comune di Vigolzone). Non avendo potere sanzionatorio, gli uomini della Protezione Civile hanno intimato ai ciclisti di fare immediatamente ritorno a casa. La polizia locale dell’Unione Valnure Valchero Alta Valnure, guidata dal comandante Paolo Giovannini, identifica in media dai 30 ai 40 veicoli al giorno.

