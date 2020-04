“Ci rialzeremo”, magliette con la Lupa per raccogliere fondi destinati al commercio

Un “fondo” per aiutare il commercio piacentino. Paolo Cordani, titolare dalla farmacia Fiorani e segretario di Federfarma di Piacenza, lancia un’idea per sostenere le attività che, una volta riaperti i battenti, si troveranno a vivere momenti di difficoltà. “Tutto è nato da una storia di amicizia con un collega – spiega il farmacista piacentino – una notte ho mandato un messaggio a Giuseppe Casale, che ha una farmacia vicino ad Ancona. Sua figlia Anna studia grafica a Milano, avevo visto dei suoi lavori e mi erano piaciuti per l’originalità. Stiamo vivendo giorni difficili qui a Piacenza – gli ho scritto – siamo tristi, impauriti e preoccupati, io e i colleghi facciamo la nostra parte, ma mi piacerebbe mandare a tutti quelli che passano di qua un messaggio di fede, di ottimismo e di speranza: insomma scuotere tutti, uno per uno. Mi aiuti con Anna?”. Giuseppe e la figlia il giorno dopo avevano già inviato una grafica sul telefono di Cordani con la nostra Lupa, simbolo di Piacenza e delle nostre origini. “Siamo gente tosta che non molla, ci rialzeremo” recita lo slogan scritto su uno sfondo rosso. Cordani ha affisso il manifesto sulle vetrine della sua farmacia di Piazza Borgo, a Piacenza e da lì è nata l’idea, grazie al suggerimento di un’amica ha una linea di realizzare magliette con la stessa grafica e di destinare il ricavato della vendita alle attività del territorio costrette a chiudere temporaneamente per l’emergenza Coronavirus.

Al progetto si sono affiancati altri soggetti tra cui Paolo Garetti di Mamo Onlus. “Abbiamo già avviato la produzione del materiale, l’idea è di aiutare il piccolo commercio e sostenerlo pagando gli interessi dei mutui. Ci rendiamo conto che dopo la chiusura rialzarsi non sarà facile. Speriamo di riuscire a sostenere almeno una 50ina di attività”.