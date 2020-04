Falsi Sms dell’Inps tentano la truffa: “Non sono nostri, fate attenzione”

“Eventuali Sms che l’Inps dovesse inviare agli utenti non conterranno link a siti web. L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it”.

E’ l’avviso che l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha diffuso per mettere in guardia i cittadini in seguito alla segnalazione di una campagna in atto di tentata truffa tramite phishing. “L’Inps informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware attraverso l’invio di Sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono ad installare una App malevola – si legge nel comunicato -. A riguardo, si informa che tali Sms non sono inviati dall’Inps”. Quindi occorre prestare la massima attenzione su eventuali messaggi apparentemente provenienti dall’Inps, e non cliccare su link all’interno.

L’Inps informa anche che il portale www.inps.it funziona regolarmente e che l’acquisizione in via telematica delle domande delle prestazioni del Decreto Cura Italia prosegue costantemente. Alle 12 di martedì 7 aprile erano pervenute 3.492.156 domande per circa 7 milioni di lavoratori.

In particolare, le domande di cassa integrazione e assegno sociale ricevute attraverso il sito ammontano a 211.707 per più di 3,5 milioni di beneficiari. Attualmente, per Cigo e Assegno Ordinario è attiva la sola fase di presentazione della domanda. Al proposito l’Istituto di Previdenza precisa che già in fase di programmazione di tali procedure era previsto che fosse immediatamente attiva la sola fase di ricezione. Le successive fasi del procedimento saranno attivate nei prossimi giorni.