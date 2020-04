Il cauto ottimismo di Venturi: “Nuovi contagi a Piacenza vicini allo zero”

“Piacenza è vicina al numero zero di nuovi contagi”. Stavolta il commissario regionale Sergio Venturi lo ha detto sottovoce, ma con grande fiducia: “Ultimamente la crescita si è attestata sempre sotto l’uno per cento. E’ un ottimo segnale. Nel Piacentino presto l’aumento delle infezioni da Coronavirus potrebbe essere pari a zero”. Il commissario Venturi – durante il consueto aggiornamento in diretta Facebook – ha evidenziato che l’epidemia da Covid-19 si sta spostando verso Parma e Reggio Emilia.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà