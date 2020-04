Materiale scolastico gratuito, le prime consegne a 30 famiglie bisognose

Verrà consegnato a trenta famiglie povere il materiale scolastico già donato dalle cartolerie cittadine. Molti esercizi specializzati nei prodotti di cancelleria hanno risposto “presente” all’appello lanciato dall’amministrazione comunale di Piacenza per raccogliere pastelli, pennarelli, biro, matite, gomme, evidenziatori e quaderni a favore dei nuclei in condizione di difficoltà economica in seguito all’allerta da Covid-19. I servizi sociali di Palazzo Mercanti hanno individuato le prime famiglie a cui destinare la merce devoluta dalle attività commerciali: la platea di soggetti indigenti da soddisfare resta comunque ampia (potenzialmente quasi 300 nuclei), perciò l’assessore al welfare Federica Sgorbati rinnova l’appello indirizzato alle cartolerie a donare le giacenze di magazzino o le eccedenze delle passate stagioni per metterla a disposizione gratuitamente dei minori in situazione critica”. I commercianti intenzionati ad aderire all’iniziativa di solidarietà possono contattare la responsabile dell’Unità operativa minori Paola Poggi allo 0523.492322, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, o scrivere a [email protected]

