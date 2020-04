Cassa integrazione in deroga: mille richieste da Piacenza, oltre 3.100 lavoratori coinvolti

L’Ordine dei consulenti del lavoro di Piacenza ha reso noti i dati relativi alle richieste di cassa integrazione in deroga giunte dalla nostra provincia alla Regione Emilia Romagna.

Le domande inviate, alla data del 7 aprile, sono 1.002, per complessivi 3.134 lavoratori coinvolti e 325.567 ore corrispondenti.

I Consulenti del lavoro, già nei gironi scorsi, avevano denunciato pubblicamente gli intoppi burocratici e tecnologici che hanno impedito e impediscono di poter presentare le richieste in molte regioni italiane.

