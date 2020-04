C’è ancora chi non capisce e gioca a calcio al parco GUARDA IL VIDEO

C’è proprio chi capisce l’importanza di rispettare i divieti a uscire di casa senza giustificato motivo, per ridurre il rischio di diffusione del contagio. Da qualche giorno, complice anche la bella stagione, i residenti della zona tra via Mazzoni e via Menicanti segnalano la presenza di ragazzi che giocano a pallone in uno dei giardinetti alle spalle del centro commerciale Porta San Lazzaro. Tutto testimoniato dal video che ci ha inviato un lettore.

