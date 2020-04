La Croce rossa piange Antonio Righi. “Un uomo umile, con uno stile da ricordare”

E’ stato volontario di Croce rossa Piacenza fino alla fine ma, dopo 12 anni di servizio di volontariato, il coronavirus ha purtroppo avuto la meglio anche su di lui. E’ Antonio Righi, di 67 anni, che dal 2008 ha prestato servizio sulle ambulanze di viale Malta.

“E’ un grande dolore per tutti, era una persona fantastica, sempre sorridente”. E’ con poche ma significative parole che lo ricorda il presidente di Croce rossa Piacenza, Alessandro Guidotti, che prosegue: “Era sempre presente; amava l’associazione e oltre ai ruoli operativi prendeva parte anche alla vita associativa”.

Una perdita che ha colpito tutti i volontari, i dirigenti e il personale della associazione. “Antonio in tutti questi anni ha svolto un po’ tutti i ruoli – ha spiegato Michele Gorrini, delegato di Area 3 Emergenze di Croce rossa Piacenza – ma il suo preferito era quello di soccorritore. Era un uomo umile, mai polemico, sempre disponibile”. Una disponibilità che lo portava ad essere presente spesso in sede, e a coprire 3 o 4 turni alla settimana sa 12 ore ciascuno. “Non si tirava mai indietro, si adeguava subito a quello che c’era da fare – prosegue Gorrini -. Lavorava nel silenzio con uno stile da ricordare e dal quale dovremo appendere molto”.

In pensione dal qualche anno dopo aver lavorato alla Telecom, Righi era sposato e aveva un figlio. Fino al 4 marzo aveva prestato servizio sulle ambulanze, poi qualche giorno dopo il ricovero in ospedale per i sintomi del virus, contro il quale non è riuscito a vincere la sua personale battaglia.Eppure di battaglie ne aveva vinte tante, come ad esempio la missione in Emilia dopo i terremoto.

Dirigente e allenatore delle giovanili del Piacenza baseball, Righi era anche appassionato di calcio e faceva servizio di volontariato allo stadio e agli eventi sportivi.

“Ha fatto molto per gli altri, ci mancherà tantissimo” conclude Gorrini.