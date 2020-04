La Lega dona 600 uova di pasqua: “Riconoscenza a chi si prodiga”

Un gesto di riconoscenza per ringraziare i sanitari che si stanno impegnando con coraggio contro il coronavirus. Ma anche un augurio ai tanti ammalati che lottano contro il terribile Covid-19. La deputata della Lega Elena Murelli e il consigliere regionale Valentina Stragliati, con la partecipazione di altri esponenti della Lega, hanno consegnato al personale sanitario dell’Asl 600 uova di Pasqua, per rendere omaggio a chi si prodiga ogni giorno per gli altri. Le uova saranno distribuite dall’Asl su tutto il territorio, dall’ospedale di Piacenza, a Fiorenzuola, Bobbio, Bettola, Castelsangiovanni, Cortemaggiore, ai presidi e alle case della salute. Una parte delle uova è stata poi consegnata anche al personale dell’ospedale militare, alla presenza del direttore del Polo di mantenimento, il maggior generale Sergio Santamaria.

