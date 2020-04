Le tante forme della generosità: sanificate le auto della questura

Non si ferma l’ondata di generosità con cui i piacentini stanno sostenendo tutti coloro che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. A Vito Lauria, titolare di un parcheggio in via Roma, è venuta un’idea tanto utile, quanto originale: far sanificare le auto in servizio alla questura, comprese quelle private di dirigenti e agenti. “Parlando con un ispettore, mio caro amico – spiega Lauria – ho capito i rischi a cui anche loro sono esposti nel corso dei controlli, quindi mi sembrava doveroso dare il mio contributo e aiutare in qualche modo chi si prende quotidianamente cura di noi sotto varie forme”.

A curare pulizia e sanificazione delle vetture (con macchinari all’ozono) è stata ditta G842 Srl di Michele Villa, assieme allo stesso Lauria.

