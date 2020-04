Palloncini e musica in strada per festeggiare il compleanno di una ragazza: otto denunciati

I decessi e gli appelli delle autorità non bastano per convincere molti piacentini a uscire di casa solo per comprovate ragioni.

Sono 51 le violazioni accertate negli ultimi due giorni dai carabinieri, con un caso che, in questa situazione, ha dell’incredibile: i militari di San Giorgio hanno sanzionato otto persone perché sorprese in strada, nella frazione di Centovera, intenti a festeggiare il diciottesimo compleanno di una ragazza. La pattuglia dei carabinieri, intervenuta a seguito di una segnalazione giunta al 112, ha appurato che avevano preparato una vera e propria festa in strada con musica ad alto volume, addobbi vari e palloncini per festeggiare la giovane debuttante. Una cerimonia a cui i militari hanno ovviamente posto fine.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà