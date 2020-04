“Al Pronto soccorso di Piacenza i casi ordinari sono tornati in maggioranza rispetto ai Covid”

Il numero dei decessi a Piacenza resta altissimo, ma secondo il Commissario regionale per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi c’è un dato che può far ben sperare i piacentini: “Gli accessi ‘ordinari’ al Pronto soccorso di Piacenza sono tornati ormai stabilmente a superare gli arrivi per Covid-19, quindi possiamo ribadire che la diffusione del contagio è in grande rallentamento, anche se ovviamente non c’è da mollare la presa. E resta purtroppo alto il numero dei decessi, riferiti a ricoveri di almeno 20 giorni fa, quando l’epidemia era al massimo. A tutte le famiglie le nostre condoglianze”.

