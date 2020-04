Cure casa per casa, il “metodo Cavanna” sulla rivista statunitense Time

La prestigiosa rivista statunitense Time l’ha definito “il dottore italiano che abbassa

la curva dei contagi trattando i pazienti Covid 19 nelle loro abitazioni”. L’attività del dottor Luigi Cavanna, primario di oncoematologia dell’ospedale di Piacenza, continua a fare il giro del mondo: fin dai primi giorni dell’epidemia, insieme al caposala Gabriele Cremona, ha infatti attivato una task force di cure domiciliari per contenere la diffusione del Covid-19 e prevenire il peggioramento della salute dei pazienti positivi. Cavanna, insomma, ha giocato d’anticipo per aggredire la malattia prima dell’arrivo degli infetti in pronto soccorso. E il Time, attraverso un ampio reportage a firma della giornalista Francesca Berardi, ha ricostruito questa esperienza sanitaria: il fotografo Gabriele Micalizzi ha immortalato Cavanna durante un intervento sul passo del Cerro.

