Il sindacato Uil dona 250 mascherine per le forze dell’ordine piacentine

Il prefetto di Piacenza Maurizio Falco ha ricevuto il segretario generale del sindacato Uil Trasporti Emilia Fabio Piccinini, accompagnato dal segretario generale aggiunto Maria Stella Vannacci e dal segretario Luca Azzali i quali hanno consegnato 250 mascherine (modello ffp2) per le esigenze più pressanti del nostro territorio in seguito all’emergenza Coronavirus. I dispositivi di sicurezza individuale sono stati donati al sindacato da una società di Parma che si occupa della produzione di macchinari per le filiere produttive alimentari. Il prefetto Falco ha precisato che le mascherine saranno rese disponibili per le necessità delle forze dell’ordine.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà