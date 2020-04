Alpini perdono altre due memorie storiche a causa del Coronavirus

Ha raggiunto in cielo sua moglie Carla, scomparsa appena 6 mesi fa, il fiorenzuolano Giovanni Rastelli, 72 anni, portato via dal Covid 19. Grazie al suo impegno in numerose associazioni, come Corale, Circolo Filatelico, Gruppo Alpini e, anni fa, Pubblica Assistenza, Rastelli era una persona conosciuta e stimata da tutti. Per generazioni di bambini, è stato il signore gentile con i baffi che stava dietro al banco dei giocattoli sul mercato settimanale di Fiorenzuola. Un’attività tra le prime insignite del titolo di Bottega storica.

Alla fine anche Giuliano Zaffignani, colonna portante del gruppo alpini di Ziano, ha ceduto al Coronavirus. Con la scomparsa di Zaffignani, classe 1938 originario di Ziano, se ne va una memoria storica del gruppo di penne nere valtidonesi e dell’intera provincia. Zaffignani era infatti un cultore di storia e di cimeli che conservava gelosamente. Il gruppo alpini di Ziano venne rifondato negli anni Sessanta (la nascita fu del 1938) e all’epoca Zaffignani era stato uno dei fautori del suo riavvio. Tre anni fa, in occasione dell’ottantesimo anniversario di vita del gruppo, aveva allestito in comune una mostra. Nel 2014 aveva anche realizzato un libro fotografico, La Valtidone in cartolina, mettendo insieme il meglio della propria raccolta.