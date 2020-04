Il cuore dei piacentini è infinito: la sottoscrizione di Editoriale Libertà sfonda il milione di euro

Un milione e novantaquattromila euro. A tanto ammonta quanto raccolto fino a giovedì 9 aprile dalla sottoscrizione “Aiutiamo chi aiuta” avviata da Editoriale Libertà a sostegno dell’ospedale di Piacenza dall’esplosione dell’emergenza Coronvirus. Paiono superflui i commenti ad un risultato che non fa altro che evidenziare come il cuore dei piacentini, nel momento della necessità, possa fare la differenza e consentire traguardi nemmeno lontanamente immaginabili poche settimane fa.

Una cifra che è già stata, in larghissima parte, messa a disposizione dell’Ausl, così come accadrà per i fondi giunti nelle ultime ore e che hanno consentito di superare la soglia del milione di euro: denari che sono stati utilizzati per l’acquisto di macchinari, di presidi di sicurezza per gli operatori e tanto altro che si è reso necessario in questo drammatico periodo per la nostra città.

Ai lettori, semplici cittadini e imprenditori del tessuto economico della nostra provincia, va il grazie di tutti noi per questa ulteriore testimonianza di come la nostra comunità sappia fare squadra nei frangenti più delicati e importanti.