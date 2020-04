Casa di riposo Ceresa: dall’Associazione Bottigelli uova di Pasqua e colombe

Trentacinque uova di cioccolata e 20 colombe pasquali sono state consegnate dall’Associazione William Bottigelli alla casa di riposo Ceresa di San Giorgio, per far sentire calore e vicinanza anche agli operatori sanitari impegnati nelle case protette e soprattutto agli anziani ricoverati. Ai soci della Onlus, da sempre molto attiva sia sul territorio che fuori provincia con eventi e iniziative benefiche, sono bastate un paio di telefonate per recuperare uova e colombe, prontamente consegnate al personale che si occupa della struttura.

“Ringraziamo dal profondo del cuore l’Associazione Bottigelli” hanno commentato al momento della consegna il presidente della casa di riposo don Claudio Carbeni, la coordinatrice Michela Ferri e il caposala Luigi Cattaneo. “Con la vostra donazione avete reso la nostra Pasqua più dolce e sorridente. Un immenso grazie per tutto quello che fate”.

