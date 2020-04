Il questore si commuove in vista all’ospedale: “Vi siamo vicini”

A stento ha trattenuto l’emozione il Questore di Piacenza Pietro Ostuni ieri, 10 aprile, quando in occasione della festa della Polizia di Stato, ha deciso di portare il suo saluto al personale sanitario impegnato negli ospedali del territorio. “Siete in trincea e noi vi siamo vicini per quello che state facendo” – ha detto il Questore ai medici e infermieri che stanno gestendo l’emergenza Coronavirus con dedizione e spirito di sacrificio. Ad accogliere Ostuni, presso l’ospedale di Piacenza, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino.

