In giro senza motivo: 55 sanzioni in poche ore. Donna arrestata due volte in un giorno

Elicotteri in cielo e pattuglie in strada. Il Comando provinciale dei carabinieri rafforza i controlli per garantire il rispetto delle norme contro il contagio da Coronavirus nei giorni delle festività pasquali che complice la bella stagione potrebbero indurre le persone ad uscire senza giustificato motivo.

Nelle ultime ore 55 persone hanno violato le norme e sono state sanzionate.

Tra gli interventi dei militari si segnala l’arresto ad opera dei carabinieri di Rivergaro di un uomo di 62 anni che ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, l’ha minacciata e picchiata.

Una donna di 58 anni è stata arrestata due volte nella stessa giornata perché sorpresa fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari a Piacenza.

Un minorenne è stato denunciato a San Nicolò perchè sorpreso con addosso 30 grammi di marijuana. Altri 10 sono stati trovati nella perquisizione domiciliare.

Non sono mancate anche le manifestazioni di vicinanza nei confronti dell’Arma: gli alunni della prima elementare dell’Istituto comprensivo di Bobbio hanno donato due colombe pasquali alla caserma con un biglietto di ringraziamento per il lavoro svolto dai carabinieri.