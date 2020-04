Morto per Covid Enzo Casaroli, ex presidente dei fioristi piacentini

I fiori erano la sua grande passione. Il Coronavirus si è portato via anche Enzo Casaroli, 67 anni, per circa tre decenni presidente del Gruppo professionale fioristi piacentini, fino all’anno scorso. Da quasi dieci anni invece il nome di Casaroli era legato al “Ballo dei bambini”, una tradizione plurisecolare della basilica di Santa Maria di Campagna. Era lui infatti, insieme a una decina di colleghi, ad abbellire ogni anno la chiesa con decorazioni floreali originalissime per la cerimonia del 25 marzo.

“Era uno dei fioristi storici di Piacenza – lo ricorda Giovanni Struzzola ex direttore dell’Unione Commercianti. Enzo amava il suo lavoro, era un professionista attento alle esigenze della categoria”. Casaroli, che da anni aveva il negozio in via Veneto, lascia la moglie Francesca e i figli Velella e Mauro