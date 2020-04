Pasqua al lavoro per tanti, gli uomini della Cri donano uova e colombe alle forze dell’ordine. FOTO

Anche in una giornata pasquale molto particolare e contraddistinta dal silenzio che caratterizza le festività in epoca di Coronavirus, il pensiero dei piacentini deve essere rivolto ovviamente a chi, in queste ore, è impegnato per la tutela della nostra salute. Dagli operatori ospedalieri fino ad arrivare a volontari e professionisti di Anpas e Croce Rossa, sempre in servizio. E proprio in questi frangenti, gli uomini della Cri, nella mattinata hanno raggiunto le stazioni di vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia stradale e polizia locale per consegnare colombe e uova in segno di unità.

