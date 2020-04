Festività all’insegna della tragedia: 19 morti e 75 nuovi contagi. Il 22 marzo il giorno più nero

Il Coronavirus non si arresta e continua a mettere in ginocchio il nostro territorio. Nelle festività sono state 19 le vittime e 75 i nuovi contagiati. In particolare il giorno di Pasqua si sono registrati 11 decessi e 37 contagi in più rispetto al giorno precedente, mentre il Lunedì dell’Angelo i morti sono stati 8 con 38 nuovi positivi al virus. E’ un bilancio tragico che sembra non dare tregua alla provincia di Piacenza, tra le più colpite in Italia, con 718 vittime dall’inizio dell’emergenza. I contagi complessivi arrivano a 3.138, di quelli accertati con il tampone ma i numeri potrebbero essere decisamente superiori. Dal 2 aprile scorso le vittime sono scese sotto le 20 unità mentre il giorno più nero dallo scoppio dell’epidemia lo abbiamo vissuto il 22 marzo con 33 decessi.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà