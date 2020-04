Oltre cento bottiglie di olio consegnate all’emporio solidale

Confezioni di olio per dare un sostegno a chi in questo momento si trova in condizione di vulnerabilità. E’ la donazione di cui si è resa protagonista la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) in occasione della “Settimana della prevenzione oncologica” che quest’anno è stata posticipata a data da destinarsi. In particolare, l’associazione ha consegnato circa 120 bottiglie di olio all’emporio solidale di via XXIV Maggio. Il prodotto alimentare verrà inserito nelle borse viveri di chi ne fa richiesta.

