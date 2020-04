Sbarra di ferro trafigge operaio alla guida di un furgone: portato all’ospedale in condizioni gravi

Un grave incidente si è verificato intorno alle 11 del 14 aprile nei pressi della tangenziale di Pontenure, nella zona del cimitero. L’area è chiusa al traffico e per cause da chiarire un giovane operaio alla guida di un furgone ha colpito una sbarra per la chiusura del tratto che ha trafitto il mezzo colpendo il passeggero, le cui condizioni sarebbero gravi. La dinamica di quanto accaduto è da chiarire. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, l’eliambulanza e la polizia. L’operaio è stato trasportato in ospedale.

