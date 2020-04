Coronavirus, il Comune di Borgonovo consegna le mascherine agli over 65

Inizierà domani, mercoledì 15 aprile, la distribuzione delle mascherine nel comune di Borgonovo. Si tratta dei dispositivi di protezione individuale acquistate dalla Regione Emilia Romagna e destinate ai cittadini per incentivarne l’uso quando si esce di casa.

“Abbiamo ricevuto in dote 3.600 mascherine e visto che il numero è inferiore rispetto alla popolazione borgonovese – spiega l’assessore Giulia Monteleone – abbiamo deciso di provvedere alla distribuzione alle persone che hanno più di 65 anni”.

La consegna inizierà mercoledì mattina e occorreranno circa due giorni per completare l’operazione. I dispositivi saranno depositati direttamente nelle cassette delle lettere e nessuno entrerà nelle abitazioni.

“Abbiamo coinvolto alcuni volontari che hanno dato la propria disponibilità – prosegue l’assessore – e saranno coordinati dal consigliere Nicola Sogni che potrà fornire ulteriori informazioni. Ci preme sottolineare che nessuno entrerà nelle case oppure telefonerà per fissare un appuntamento. Il personale impiegato sarà munito di autocertificazione con l’autorizzazione del comune di Borgonovo. Abbiamo cercato di muoverci con cautela per evitare che qualcuno si approfittasse del momento per organizzare truffe ai danni dei cittadini come spiacevolmente accaduto in altri contesti. Invitiamo pertanto chi ha oltre 65 anni a non aprire la porta ad estranei”.