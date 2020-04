Da McDonald’s 25 colazioni ogni giorno al personale impegnato nell’emergenza

In questo difficile momento causato dall’emergenza sanitaria in corso, la sezione di Piacenza di Croce Rossa Italiana riceve il supporto di McDonald’s, che ha deciso di donare, per le prossime settimane, 25 colazioni ogni giorno al personale impegnato nell’emergenza.

Croissant e caffè consegnati tutte le mattine dai ristoranti McDonald’s sul territorio piacentino. L’iniziativa vuole rappresentare un ringraziamento da parte dell’azienda ai nostri operatori e volontari che si prodigano per garantire assistenza a chi ne ha bisogno.

“A nome di tutti i volontari e dipendenti della Croce Rossa di Piacenza voglio ringraziare McDonald’s per il generoso contributo e sostegno alle nostre attività – ha spiegato Pilade Cortellazzi, vice presidente Croce Rossa Italiana Piacenza -. Sentire la comunità stringersi al nostro fianco ci consente di dare il massimo in ogni circostanza, ancor di più, in questa emergenza”.