“Momenti di panico a Bobbio, il mio cane salvo per miracolo”: parla l’ex sindaco

“Abbiamo vissuto momenti di grande paura e preoccupazione. Qualche danno si è registrato qui a Bobbio”. A parlare è l’ex sindaco del comune della Val Trebbia Marco Rossi. Stamattina, 16 aprile, si sono avvertite nella città d’arte le scosse di terremoto che hanno interessato la provincia di Piacenza. Il suo cagnetto ha anche rischiato di rimanere ucciso sotto al peso della tettoria in cemento che sovrasta la porta di ingresso della sua abitazione e che è crollata a causa del terremoto. “Era seduto proprio lì, forse il suo istinto lo ha portato a spostarsi all’improvviso per non rimanere travolto”- racconta. I residenti di Bobbio sono ovviamente impauriti, spiega Rossi, oltre all’emergenza del Coronavirus si è aggiunta questa situazione che genera ulteriore stress”. Intanto sembra che la scuola di Bobbio abbia riportato danni alla struttura.

