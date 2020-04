Spettacolare alone di luce attorno al Sole: niente paura, fenomeno raro ma innocuo

Un cerchio di luce è comparso attorno al Sole ed è scattata la curiosità di tantissimi piacentini. Di cosa si tratta? Il fenomeno si è registrato oggi, 16 aprile, anche nella nostra provincia. Tutti con il naso all’insù, rigorosamente dalle finestra di casa, per ammirare lo spettacolo singolare e suggestivo. Gli esperti parlano di fenomeno ottico, raro, che prende il nome di alone o arco di ghiaccio. Si forma un anello di 22° attorno al Sole o più di rado attorno alla Luna. Ma di questi tempi, tra il Coronavirus e il terremoto, in tanti si sono domandati se si trattasse di un fenomeno di cui avere paura. In realtà altro non è che una sorta di arcobaleno ma generato dalla rifrazione attraverso cristalli di ghiaccio. Fenomeni atmosferici come gli aloni sono stati conosciuti e sono stati utilizzati come metodi empirici di previsione meteorologica prima che fosse sviluppata la meteorologia. Generalmente, essendo collegati ai cirri, indicano l’arrivo di un fronte caldo e quindi di piogge.

