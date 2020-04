Oggi due morti in strutture residenziali, Venturi: “Va aumentato l’isolamento”

Dei cinque decessi registrati oggi a Piacenza e provincia, due sono avvenuti all’interno di strutture residenziali, due nei reparti Covid degli ospedali del territorio e uno in terapia intensiva. Lo ha chiarito il Commissario regionale all’emergenza Sergio Venturi. “Questo fa capire – ha aggiunto – come nelle strutture residenziali, per la concentrazione forte di anziani con patologie, c’è un’oggettiva necessità di mettere in campo misure di isolamento e probabilmente e anche di potenziamento delle attività di formazione”.

