Mascherine, da oggi distribuzione in città: per gli over 65 sono a disposizione nelle farmacie

Da questa mattina, sabato 18 aprile, le farmacie di Piacenza distribuiranno agli over 65enni circa la metà delle 46mila mascherine messe a disposizione da Regione Emilia-Romagna per il Comune di Piacenza che nei giorni scorsi ha provveduto alla consegna di una prima tranche del totale a partire dai centri di accoglienza, alloggi sociali, Caritas, Telefono Rosa del territorio e dalle parrocchie, dando la priorità alle fasce economicamente e socialmente più fragili della popolazione.

Dopo i destinatari dei Buoni Spesa, i residenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i minori assistiti dai servizi sociali e loro famigliari, a cui si sta provvedendo alla consegna in questi giorni, da oggi, grazie alla collaborazione di Federfarma, è iniziata la distribuzione nelle 30 farmacie della città di oltre 20mila mascherine. La consegna avviene, gratuitamente, agli over 65 residenti nel Comune di Piacenza a fronte della presentazione di un documento d’identità, che verrà regolarmente registrato. Viene consegnata una sola per mascherina per documento presentato, per un massimo di due dispositivi a persona. Le mascherine non sono prenotabili, neanche telefonicamente, e si invita pertanto la popolazione interessata a recarsi in farmacia mantenendo comunque sempre le prescrizioni e le disposizioni di comportamento indicate dall’autorità sanitaria per il contrasto al contagio.

Infine, dalla prossima settimana, anche in ottemperanza alle linee guida indicate da Regione Emilia-Romagna, si procederà alla distribuzione delle restanti mascherine ai negozi di vicinato attualmente aperti e ai tabaccai, garantendo così una maggiore tutela per gli esercenti e per i propri clienti. Unione Commercianti e Confesercenti procederanno alla distribuzione ai propri associati, mentre per i restanti esercenti interessati ai dispositivi sarà possibile farne richiesta inviando una mail a [email protected]