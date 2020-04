Tutti in coda in attesa della spesa: via Calzolai affollata come prima dei divieti

Un lettore ha inviato alla nostra email ([email protected]) una foto destinata a far discutere: attorno alle 12.00 di questa mattina, via Calzolai, a Piacenza, si presentava così. Piena di gente (si contano almeno venti persone), tutti però apparentemente giustificati perché in coda all’esterno dei negozi alimentari, in attesa di entrare per poter acquistare beni di prima necessità. Un comportamento consentito dai vari decreti governativi per una situazione che appare paradossale, visti i continui inviti all’isolamento e al distanziamento sociale.

