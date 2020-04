Rientra dalla pensione per combattere il Coronavirus: “Vocazione da infermiera”

Lo scorso novembre aveva lasciato il posto di coordinatrice infermieristica della Rianimazione di Castelsangiovanni per la pensione. Quando però l’emergenza coronavirus ha investito i suoi ex colleghi e tutto l’ospedale dove ha lavorato per quarant’anni Anna Bergonzi (in foto con il primario, Angelo Benedetti) non ci ha pensato due volte. Si è rimessa camice, guanti e mascherina ed è di nuovi tornata in corsia: “Del resto – dice – se sei un’infermiera la sei per tutta la vita. Questo non è un lavoro, è una vocazione”.

