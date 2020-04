Cane abbandonato e legato a un palo: le guardie giurate lo salvano

Abbandonato e legato a un lampione. Le guardie giurate di Metronotte hanno ritrovato in queste condizioni un cane abbandonato in via XXI Aprile. Le pattuglie dell’istituto di vigilanza privata hanno quindi preso in custodia l’animale per l’adeguato soccorso, sottraendolo ad eventuali pericoli sulla strada. L’emergenza coronavirus, infatti, non ha fermato l’operatività di Metronotte che, con le sue pattuglie in servizio sul territorio, continua ad essere presente al servizio della propria utenza. Durante i controlli in città, il metronotte ha arrestato la propria vettura per verificare le condizioni del cane impaurito e spaesato, decidendo di richiedere l’intervento dell’apposito servizio di recupero e cura di animali smarriti.

