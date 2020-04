Contagi che non rallentano, Delledonne: “Stiamo scovando i casi rimasti grazie all’incremento dei tamponi”

“Il numero di contagi da Coronavirus sembra non rallentare perché abbiamo incrementato i tamponi, stiamo cercando di scovare tutti i casi positivi rimasti, soprattutto nella case protette del territorio dove sono presenti alcuni focolai. L’obiettivo è di ridurre al minimo il pericolo di contagio per ripartire con una situazione stabile e sotto controllo”. Marco Delledonne, direttore del Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ausl di Piacenza tranquillizza sui dati recenti che hanno visto, in alcuni casi, un incremento di contagi, soprattutto in città, a Piacenza. A far spaventare era stato il balzo di 70 nuovi contagi registrato nei giorni scorsi e quello odierno. “Ad oggi siamo in grado di effettuare 300 tamponi al giorno e abbiamo avviato una verifica a tappeto anche dei casi più lievi”. I numeri quindi non devono spaventare, è segno che stiamo lavorando per contrastare la diffusione del virus”.

