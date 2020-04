Dai giovani di Anga mascherine ad Anpas e 2.000 euro all’Ausl

“Nel dramma della pandemia siamo consapevoli che questi sono piccoli gesti, ma ci tenevamo a dare il nostro contributo donando quanto possibile”. E’ il commento dei ragazzi di Anga Piacenza, l’associazione che raggruppa i giovani di Confagricoltura, alla consegna di mascherine an Anpas, oltre alla devoluzione di 2mila euro al’Ausl di Piacenza. .

Nella sera di venerdì 17 aprile Marco Barbieri, vicepresidente di Anga e volontario nella Pubblica Assistenza, ha consegnato al presidente della Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso, Pergiuseppe Bersani, 2500 mascherine chirurgiche, acquistate appositamente da Anga, che saranno distribuite a tutta la rete delle Pubbliche Assistenze di Piacenza. Inoltre, Anga Piacenza ha devoluto 2.000 euro all’Azienda Ausl di Piacenza, destinati alla la terapia intensiva dell’ospedale di Castel San Giovanni per l’acquisto di altre mascherine e dpi.

“E’ un momento molto duro per tutti – sottolineano i giovani di Anga – noi cerchiamo di dare sostegno prima di tutto assicurando cibo attraverso il nostro lavoro in azienda, anche se è più complesso e faticoso con queste condizioni. In azienda adottiamo tutti i protocolli necessari, ma sta di fatto che gli agricoltori non sono immuni al virus. Con queste due donazioni vogliamo manifestare la nostra solidarietà e vicinanza a chi opera in prima linea e al nostro territorio così duramente colpito”.