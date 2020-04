“Bonifico urgente per la Fondazione Teatri”: la email truffa firmata dal finto sindaco

Diversi cittadini hanno segnalato al 113 l’arrivo di mail in cui il sindaco Patrizia Barbieri chiede un bonifico su un conto estero di cinquemila euro come contributo alla “Fondazione Teatri”, sollecitando anche una rapida risposta a causa della grave crisi dovuta al Coronavirus. “Si tratta di un tentativo di truffa – fanno sapere dalla questura di Piacenza – per cercare di rastrellare soldi. Nessuna istituzione chiede denaro per mail attraverso un bonifico”.

Non è l’unico caso di sciacalli che provano a sfruttare questo momento per truffare le persone: qualche giorno fa, falsi infermieri o falsi volontari della Protezione civile che hanno cercato di raggirare anziani proponendo esami con tamponi

Il questore Pietro Ostuni esorta tutti i cittadini che in qualche modo entrino in contatto con imbroglioni o truffatori, sia via web che porta a porta, di telefonare subito al 113 e segnalare quanto accaduto.