Cade in casa e il vicino lancia l’allarme: anziana soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118

Intervento dei vigili del fuoco e del 118 stamattina, 22 aprile, in viale Abbadia a Piacenza per aiutare un’anziana caduta in casa. E’ stato il vicino a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Sembra che la donna fosse in quarantena per il Coronavirus, i sanitari si sono quindi attrezzati con tutti gli strumenti di protezione e tute di biocontenimento prima di entrare nell’abitazione. La donna è stata trovata in buone condizioni e medicata sul posto. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

