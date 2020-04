La Regione: “Presto tolte le misure più restrittive a Piacenza”

“Nelle prossime ore assumeremo una nuova ordinanza. Le province di Piacenza e Rimini sono sottoposte ai vincoli più stringenti. Alla luce dei dati positivi dell’ultima settimana vogliamo dare qualche segnale molto puntuale di riallineamento al resto della regione. Stiamo preparando la Fase 2, facciamo un passo lungo come la gamba, ma non di più. Anche questo è un segnale positivo”. Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della giunta dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi, rispondendo in diretta Facebook alle domande dei cittadini.

L’attenuazione di alcuni divieti riguarderà anche il Comune di Medicina, la zona più colpita dal virus nel Bolognese, che oggi “ha dati assolutamente in linea col resto della provincia”, ha spiegato Baruffi.

Tra i provvedimenti previsti nell’ordinanza, la possibilità di svuotare i magazzini per le imprese che avevano completato la produzione prima della chiusura e quella di far arrivare le materie prime in vista della fase 2. Il tutto svolto ovviamente in condizioni di sicurezza.