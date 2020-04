Tre nuove auto per potenziare le consegne di medicine e viveri

Sono state donate dalla Banca di Piacenza tre auto nuove alla Croce Rossa della nostra provincia. I mezzi permetteranno di potenziare i servizi di consegna a domicilio di medicine e viveri. “Siamo grati per la generosità che tanti piacentini stanno dimostrando in questo periodo – ha spiegato il presidente dell’associazione Alessandro Guidotti – abbiamo già effettuato in poco tempo 600 consegne e percorso 10mila chilometri. L’arrivo di queste tre nuove auto e di tanti volontari temporanei permetterà un servizio ancora più capillare sul territorio in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi”.

